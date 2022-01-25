Из-за резкого ухудшения эпидситуации в Татарстане половину сотрудников мэрии Казани решено перевести на удаленную работу. Дистанционно будут работать все, чья деятельность не связана с непосредственным оказанием услуг населению или жизнеобеспечением города.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил по максимуму отправлять сотрудников на дистанционную работу.Это связано со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.