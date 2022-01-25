В Татарстане за сутки число инфицированных коронавирусом резко увеличилось. Если 24 января говорили о 297 заболевших, и это был рекорд за всю пандемию, то по состоянию на 25 января в Татарстане зарегистрировали 348 новых случаев коронавирусной инфекции.

Это - максимальное значение за весь период пандемии.

Побили рекорды и данные российской статистики. За сутки заболели 67 809 человек. Количество госпитализаций составило 12 837 человек, что на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход.