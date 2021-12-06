В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного наезда трамвая на девочку-подростка в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Трагедия случилась сегодня около полудня на улице Гвардейской. 11-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, трамвай резко остановиться не смог, ребенок попал под колеса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.