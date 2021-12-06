В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного наезда трамвая на девочку-подростка в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.
Трагедия случилась сегодня около полудня на улице Гвардейской. 11-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, трамвай резко остановиться не смог, ребенок попал под колеса.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что появилось видео из кабины водителя трамвая, который сбил ребенка на Гвардейской.