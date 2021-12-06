В Казани сегодня около полудня напротив дома № 32 по улице Гвардейской под колесами трамвая погибла девочка-подросток. На данный момент известно, что ребенок скончался на месте, движение маршрута № 4 приостановили.

Сообщается, что девочка перебегала пути в неположенном месте, споткнулась о рельсы и упала на пути. Вагон не смог резко остановиться и переехал школьницу. Она до сих пор находится под составом. На месте работают полиция и скорая помощь.

Эта версия подтверждается и видео из кабины водителя трамвая.