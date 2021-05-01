И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани на своем самолет из-за неисправности. Он находился в столице Татарстана с делагацией на заседании межправсовета ЕАЭС.
О невозможности вылета сообщила пресс-служба правительства Армении. Также известно, что для делегации нашли другой самолет, она смогла в итоге вылететь на родину. Неисправный транспорт начали чинить.
Ранее мы писали, что из Казани открыли авиарейсы в Дубай, а 3 мая стартует авиасообщение с Карелией.
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