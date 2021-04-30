Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в начале мая начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Казань — Петрозаводск и обратно. Первый полет в Карелию из столицы Татарстана состоится 3 мая 2021 года.

Летать в столицу Карелии из Казани можно будет два раза в неделю: в четверг и понедельник. Расписание предоставлено пресс-службой аэропорта:

По понедельникам самолет отправляется из Казани в 11:20, приземляется в аэропорту Петрозаводска в 13:30. Обратно самолет вылетает в 14:30 и приземляется в Казани в 16:40.

По четвергам самолет отправляется из Казани в 09:00, приземляется в аэропорту Петрозаводска в 11:10. Обратно вылетает в 12:10 и приземляется в Казани в 14:20.

Данное сообщение будет действовать до конца сентября 2021 года. На рейсах будут работать канадские лайнеры Бомбардье CRJ-200, салон которых вмещает до 50 человек. Общее время в пути составит 2 часа 10 минут.

Минимальная стоимость перелета Казань — Петрозаводск — Казань в одну сторону составляет от 5 тысяч 90 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании.