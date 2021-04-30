С сегодняшнего дня, с 30 апреля, открываются новые авиарейсы между столицей Татарстана и ОАЭ (Дубаем). Полеты будут совершаться по пятницам.

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Казань".

Отправляться из татарстанской столицы борт будет в 3:05. В Дубае самолет приземлится уже в 9:00. Обратно - в 23:30, приземление в Казани - 3:35. Время указано местное.

Рейсы будет осуществлять компания AZUR air на Boeing 767-300. Время в пути составит примерно 5 часов. Полеты запланированы до конца октября.