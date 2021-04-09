Политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть авиасообщение с Турцией из-за всплеска заболевания коронавирусом. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости. Если этого не будет сделано, и туристы по возвращении из Турции завезут нам заразу, что приведет к новой вспышке уже в России, это будет большим поражением для правительства», - написал Жириновский.

Также он отметил, что нужно закрыть сообщение в любые страны, где начался всплеск заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали жителям воздержаться от поездок за границу, так как там начался всплеск заболевания коронавирусом. Специалисты отмечают, что люди болеют так называемым «британским» штаммом.

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