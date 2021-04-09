На пресс-конференции о текущей санэпидситуации в Татарстане замглавы Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина отметила, что в преддверии праздников лучше не выезжать за границу из-за увеличения количества заболевших.

«В Турции отмечается увеличение количества заболевших коронавирусом. Мы бы крайне настойчиво рекомендовали не выезжать за границу, поскольку все-таки ситуация на сегодня крайне нестабильная. Количество прироста в Турции имеет место, и случаи завоза на сегодня по России из Турции и из Арабских Эмиратов тоже есть. И настораживает то, что в Турции циркулирует „британский“ штамм, и есть исследования ученых о том, что данный штамм характеризуется большой контагиозностью, то есть на одного заболевшего приходится порядка 100 контактов», - отметила Авдонина.

При этом в случае выезда за границу обязательно нужно поставить прививку и знать, какие ограничения действуют на территории страны посещения.

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