Прокуратура Высокогорского района проводит проверку по факту подтопления временного низководного моста через реку Сула. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По сообщениям МЧС региона, в 11:00 поступило сообщение о подъеме воды и затопление моста, ведущего в деревню Тимофеевка. Уровень перелива составляет 30 см. При этом основной мост находится на ремонте, что создает препятствия для свободного и безопасного движения транспортных средств в населенный пункт.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку действия подрядчика при обустройстве временного моста, а также должностных лиц района на предмет своевременности и полноты мер по недопущению подтопления», - сообщает надзорное ведомство.

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