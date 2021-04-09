В Татарстане по поручению председателя следственного комитета России в регионе Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, не позднее 8 апреля 2021 года в результате нарушения правил содержания имущества, правил и норм технической эксплуатации жилфонда в многоквартирном доме в поселке Нижние Вязовые обнаружена плесень на стенах и потолках. Что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей дома.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается