29 марта в Татарстане подтвердили еще три смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Так, умерли две женщины 88, 80 лет и 69-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

Всего с начала пандемии вируса в Татарстане зарегистрировано 415 случаев смерти.

Напомним, за прошлые сутки в республике зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом, 13 из них в Казани. Выздоровело 16 120 человек, за сутки девять пациентов.

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