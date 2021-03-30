На Татарстан надвигается плохая погода, и придет она в регион уже в среду, 31 марта. Придет глубокий северный циклон, а с ним вместе - осадки и сильный холодный ветер. Об этом сообщил Гидрометцентр РТ. Местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег. Скорость ветра составит до 20 метров в секунду. Температуры ночью будут минусовыми, днем - до 5-7 градусов тепла.

Таким же малоприятным в Татарстане будет и начало апреля. Сохранится мокрый снег, сильный ветер, дождь. Да и в выходные не сильно погуляешь - ожидается пониженное атмосферное давление с неприятными дождями.