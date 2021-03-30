Обычно пассажиры жалуются на таксистов, но в этот раз они поменялись местами. Водитель такси, видимо, настолько был шокирован предложением пассажира, что решил опубликовать чат с ним в сети.

«Вчера пришел заказ, за несколько километров до клиента, он начал мне писать, что хочет проехать бесплатно. Ему нужно было доехать из Залесного в Юдино. Кто таких рожает?», - пожаловался мужчина.

В комментариях пользователи пошутили над ситуацией.

«Ну правильно за 3 минуты еще платить»

«А у меня обратная ситуация была, таксист взял заказ и написал «Я не поеду туда»

«У меня так же! Написал, что пробки большие»

«Нам татарам лишь бы даром»

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