В Татарстане за сутки зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Татарстане выявили 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 28 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших четверо детей до 18 лет, три человека до 30 лет, 11 человек до 50 лет, пять человек до 60 лет, 19 человек до 70 лет,10 человек до 80 лет, три человека до 90 лет.

За сутки новые случаи коронавируса были обнаружены в 15 районах Татарстана, в Казани – 18 случаев.

С начала пандемии в республике было зарегистрировано 17 819 случаев, выздоровело 14 336 человек, за сутки 103.

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