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Из-за повторного порыва трубопровода на проспекте Ибрагимова в Казани без воды остались 12 домов

25.02.2021, 11:15 34 0 prokazan.ru

25 февраля на проспекте Ибрагимова в Казани вновь произошла авария на водопроводе. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

По данным МУП «Водоканал» причины аварии устраняют несколько бригад предприятия. Произошел порыв трубы диаметром 500 мм 1973 года постройки. На данный момент воду отключили в 12 многоэтажных жилых домах. Осуществляется подвоз воды, заявки принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Устранить аварию планируют до конца дня.

Напомним, на выходных из-за разлива воды пришлось даже закрывать движение на проспекте. 

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