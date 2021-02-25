Ранее в сети появилась информация о том, что водитель автобуса №89 высадил пассажиров и уехал помогать своей знакомой. В Ассоциации АТП Татарстана опровергли информацию об этом.

«По факту появления сообщения в социальных сетях была проведена проверка. Вчера водитель данного автобуса сделал пять рейсов. На остановке "Побежимова" данный автобус был: 6:58, 10:11, 13:37, 16:50, 20:06. Из графиков видно время и путь движения автобуса. Простоев и схода с маршрута не было. Анонимный автор по непонятным причинам решил навести напраслину на данного водителя», - сообщили в ассоциации.

Кто прав, кто виноват не разберешься. Так как в комментариях пользователи писали, что это не первый случай, когда водитель просит выйти из автобуса и пересесть.

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