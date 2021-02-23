Тиктокер из Волгограда "прославился" видеозаписью, где он с голым торсом танцует на братской могиле. При этом сам парень отрицает, что он танцевал у Мамаева кургана.

В сети появилась видеозапись, на которой Кирилл Ежов - блогер и работник банка - исполнял странный танец у подножья монумента "Родина-мать зовет". Он был в одних джинсах, прямо на ролике снял обувь и носки и танцевал босиком с голым торсом.

Съемка проходит напротив Храма всех святых и малой братской могилы, сам же склон является большой братской могилой: там похоронены 34 505 человек. Судя по данным соцсетей, видео было опубликовано в январе на канале блогера, однако сам он уверяет, что это монтаж: на кадрах он, но у кургана он не танцевал. Ежов считает происходящее происками хейтеров, пишет v1.ru. Запросы для комментариев направлены в отделение банка, где работает молодой человек, а также в музей-заповедник "Сталинградская битва". Местная полиция также организовала проверку.

Напомним, в Казани осуждению постоянно подвергаются любительницы танцевать на фоне мечети Кул Шариф: сейчас в соцсетях обсуждают очередной такой танец.

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