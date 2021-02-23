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Фото sweet_boy_8_ / TikTok

Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть

23.02.2021, 20:48 113 2 prokazan.ru

Тиктокер из Волгограда "прославился" видеозаписью, где он с голым торсом танцует на братской могиле. При этом сам парень отрицает, что он танцевал у Мамаева кургана.

В сети появилась видеозапись, на которой Кирилл Ежов - блогер и работник банка - исполнял странный танец у подножья монумента "Родина-мать зовет". Он был в одних джинсах, прямо на ролике снял обувь и носки и танцевал босиком с голым торсом. 

Съемка проходит напротив Храма всех святых и малой братской могилы, сам же склон является большой братской могилой: там похоронены 34 505 человек. Судя по данным соцсетей, видео было опубликовано в январе на канале блогера, однако сам он уверяет, что это монтаж: на кадрах он, но у кургана он не танцевал. Ежов считает происходящее происками хейтеров, пишет v1.ru. Запросы для комментариев направлены в отделение банка, где работает молодой человек, а также в музей-заповедник "Сталинградская битва". Местная полиция также организовала проверку. 

Напомним, в Казани осуждению постоянно подвергаются любительницы танцевать на фоне мечети Кул Шариф: сейчас в соцсетях обсуждают очередной такой танец. 

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комментарии

Горожанин
0
23 февраля 2021
20:59
Зассал шакаленок. Как и все поколение трусливых чмошников. Только в своём тиктоке жопой трясти могут, 3 14дорки
Гараж
0
23 февраля 2021
21:19
Это все свойство психики части молодежи избирать форму деятельности для получения удовольствия. Получение удовольствия разных форм, получение удовольствий разных степеней, неопределенность в успехе при деятельности ради получения удовольствия. Мозг работает по схеме приятно или неприятно без тормозов.
Некто
0
23 февраля 2021
21:38
Дать ему лет 15 общего режима для профилактики и придать огласке. Следующий недотанцор может уже подумает, а не подумает - туда же... В ином случае это только начнет набирать обороты, если можно нагадить, а потом просто извиниться без чуточки раскаяния или понимания того, что это фундаментально неправильно и гадко. За сегодняшний только день это уже вторая подобная новость.

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