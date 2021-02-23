Мужчину, который угнал дорогой автомобиль от салона в Казани, поймали.

Напомним, что инцидент произошел накануне. Похититель машины все спланировал: он пришел в автосалон на Московской в районе обеда, выбрал Мерседес стоимостью около 6 миллионов и спокойно на нем скрылся.

В машине был установлен GPS-маячок, однако от него угонщик избавился, а затем бросил машину во дворах на Гвардейской. Машину правоохранители отыскали быстро, а вот похитителя - не сразу. Задержанному гражданину 31 год, он проживает в Казани, уточняет "Татар-информ".

Читайте также:

В Казани незадачливый водитель решил проехать по лестнице в Кремле и застрял

В Казани после прорыва трубы водитель застрял в огромной луже. За бортом, напомним, -30