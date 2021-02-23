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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани задержали мужчину, который угнал из автосалона Мерседес

23.02.2021, 17:57 274 0 prokazan.ru

Мужчину, который угнал дорогой автомобиль от салона в Казани, поймали. 

Напомним, что инцидент произошел накануне. Похититель машины все спланировал: он пришел в автосалон на Московской в районе обеда, выбрал Мерседес стоимостью около 6 миллионов и спокойно на нем скрылся. 

В машине был установлен GPS-маячок, однако от него угонщик избавился, а затем бросил машину во дворах на Гвардейской. Машину правоохранители отыскали быстро, а вот похитителя - не сразу. Задержанному гражданину 31 год, он проживает в Казани, уточняет "Татар-информ".

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