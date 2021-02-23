Очередной танец на фоне мечети вызвал негодование жителей Казани. Видео появилось в соцсетях и собрало десятки негативных комментариев.

На кадрах блогер и танцор Зухра Закирова в брюках и короткой кофте, которая открывает часть живота, танцует на фоне мечети Кул Шариф. Казанцам не понравилось все: и то, что девушка раздета, и голый живот, и сами движения.

"Девушки, надевайте шапки! Вот вам пример того, что будет если мозг замёрзнет"

"Подруга менингита"

"Все понятно, все красиво, но зачем голым пупком на фоне мечети, что за идиотизм"

"Не стыда не совести снимать это на фоне Мечети - Дома АЛЛАХА"

"Эт че за анаконда"

"Парализованный кузнечик"

"Движения садового шланга"

"Обезьяньи танцы", - комментируют казанцы.

А самым частым комментарием в соцсетях стало обвинение в попытке "поймать хайп" на обсуждении: аналогичные танцы на фоне мечети Кул Шариф уже неоднократно становились предметом возмущений горожан. Порцию хейта получила фанатка индийских танцев, любительница танцев босиком на снегу, а двум девушкам, в движениях которых нашли эротический контекст, вообще угрожали сломать челюсть.