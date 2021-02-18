С 1 марта в Казани вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, сообщают в Комитете Исполкома по транспорту.

За наличный расчет казанцы и гости города будут ездить по цене 35 рублей, по безналичному расчету и транспортной карте стоимость проезда не изменится - она составит 30 и 27 рублей соответственно. Стоимость проездных также останется прежней. Согласно подсчетам, только четверть пассажиров общественного транспорта в Казани расплачиваются наличностью, около половины ездит по транспортным картам и порядка 18% расплачиваются банковскими карточками.

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