В Казани сотрудники ГИБДД поймали водителя автобуса, который высадил детей прямо на дороге. Сообщается, что автобус перевозил организованную группу, при этом у него нашли еще ряд нарушений.

По данным ГИБДД, транспортное средство не было оборудовано желтым проблесковым маячком и наклейкой "Перевозка детей". Позже к этому же месту подъехали еще три автобуса, которые также везли несовершеннолетних, и тоже с нарушениями: на лобовых стеклах со стороны водителей были трещины, отсутствовали тахографы, номера были нечитаемые. А у одного из транспортных средств и вовсе нашли техническую неполадку рулевого управления. Также выяснилось, что уведомление о перевозке детей в ГИБДД не поступали.

В отношении должностного и юридического лица за нарушение правил перевозки детей составлен административный протокол. Неисправный автобус отправили на спецстоянку.

Читайте также:

Казанец пожаловался на каршеринг: в его машину въехал водитель на арендованном авто, а виновника уже год не могут найти. Почему и что делать в таких случаях - в материале ProKazan.ru