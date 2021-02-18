В редакцию ProKazan.ru продолжают обращаться горожане, которые столкнулись с несправедливостью и произволом. Одна из таких историй коснулась каршеринга. Как выяснил на своем опыте молодой человек из Казани, в любой момент на дороге в вас может врезаться машина каршеринга, и водителю ничего за это не будет. Уже год ни наш герой, ни следователи отдела ГИБДД не могут найти того, кто навредил и скрылся с места аварии.

Ничто не предвещало беды

24-летний Даниил Маколкин 24 марта 2020 года заехал на улицу Курашова, и районе дома № 34 оставил свой автомобиль Mitsubishi. Молодому человеку нужно было зайти к знакомым.

В спокойно и правильно стоящий на парковке автомобиль внезапно врезалось авто каршеринга. Водителю «Фольксвагена Поло», видимо, было маловато места для разворота, и он без зазрения совести «подвинул» машину Даниила.

Но вместо того, чтобы остановиться и хотя бы оценить нанесенный ущерб, водитель каршеринга спокойно завершил маневр и скрылся с места аварии.

Хладнокровие, с котором он все это проделал, прекрасно заметно на видео, которое удалось получить с камер видеонаблюдения на соседнем доме.

Растерянный Даниил сделал именно то, что должен был сделать любой автолюбитель в такой ситуации: вызвал сотрудников ГИБДД. Они осмотрели место происшествия, приняли к сведению факт наличия видео и фото машины-нарушителя с московскими номерами и составили административный протокол.

Дело было направлено в отдел расследований, и поиском лихача занялись сотрудники розыска.

Неуловимый ездок

Ездок на авто с номерами Московской области оказался и вправду неуловимым. Довольно быстро по госномеру «Фольксвагена» было установлено, что машина принадлежит ООО «Майджор Профи», компании, расположенной в Московской области. Направленные в фирму запросы следствия получили дежурные ответы – «Запрос принят. Ожидайте».

Отправили запросы и в Яндекс.Драйв. Сначала – в местное отделение. Но запрос был проигнорирован. Следующий запрос поступил уже в головной Яндекс. Драйв. Единственное, что получили следователи – дежурный ответ, гласящий «Мы приняли ваше обращение. Оно уже в работе. Постараемся ответить как можно быстрее».

Но ответа снова не последовало. Таким образом, личность водителя, который арендовал «Фольксваген» в тот мартовский вечер, осталась неустановленной.

В итоге в мае истек срок административного расследования, и потерпевший казанец Даниил получил постановление о прекращении дела.

Учитывая, что ущерб ему нанесен довольно существенный (новый бампер взамен разбитого обойдется в 15-17 тысяч рублей без учета стоимости работ СТО), то открытым остался и вопрос, за чей счет теперь восстанавливать пострадавшее авто.

В страховой компании, где застраховано авто Даниила, ответили, что осматривать машину не станут, поскольку отсутствует второй участник аварии и данные его полиса. Фактически, страховщики действуют в рамках закона, но потерпевшему автолюбителю от этого легче не становится.

Осторожно, каршеринг!

Мы провели собственное расследование, и начали с беседы с владельцами автомобиля-нарушителя. Представитель компании «Майджор Профи» Виталий прокомментировал эту историю так:

«Наша компания никогда не препятствует правоохранительной деятельности. Но в этой истории запрос надо было отправлять не к нам. Мы – лизинговая компания. Иными словами, мы по договору аренды передаем наши автомобили любому, кто пожелает, в том числе и Яндекс. Драйву. Далее они вправе сами вести работу со своими клиентами, они подключают их к внутренним сервисам и у них свое ПО, свои базы. Мы к ним доступа не имеем, да и полномочий у нас таких нет, По сути, мы – третье лицо, и не можем знать, кто арендует у них авто в тот или иной день, кто на них ездит».

А что законы?

В последнее время, стоит признать, беспредельничать на дорогах начали не только таксисты, но и водители, которые берут машины в каршеринг. С точки зрения федеральных законов, компания Яндекс. Драйв обязана была предоставить данные о клиенте, который арендовал указанный автомобиль в указанное время по запросу органов следствия, суда или иных органов, уполномоченных делать такие запросы.

С другой стороны, привлечь Яндекс. Драйв за отказ раскрыть данные клиента практически невозможно. А все потому, что законодательство слабо регулирует такое новое для России явление, а судебной практики и вовсе еще толком не сложилось.

Есть и еще одно обстоятельство. Водитель того «Фольксвагена» мог воспользоваться чужим аккаунтом, такое сегодня – не редкость. И в этом случае такое действие приравнивается к угону авто (166 статья УК РФ), но такой факт еще надо установить. И операторы каршеринга вряд ли хотят заниматься этим, и уж подавно не признаются, что слабо охраняют личные данные своих клиентов, раз происходят подобные утечки.

Всем ли грозит опасность?

А вот тут автолюбителей Казани порадовать, увы, нечем. Опасность грозит всем. Даниил, когда приходит давать показания к следователю, обратил внимание на реплику последнего:

«У меня такими делами вон, весь стол завален».

И правда, ГИБДД вынуждена на постоянной основе проводить рейды, направленные на проверку машин Яндекс. Драйва. И итоги таких акций показывают, что довольно часто водители, арендующие машины, становятся виновниками ДТП, которые предпочитают бросить машину и скрываться бегством, некоторые управляют машиной нетрезвыми. По данным за 2019 год, казанские «каршерингиристы» разбили 130 машин только за один летний месяц.

А что - машина у человека не своя, тут можно и задом пятиться, как угодно, и ездить, как придется, что и продемонстрировал обидчик Даниила Маколкина, которому теперь остается единственный шанс - обратиться в суд. На кого? На всех. Иски он может подать в адрес ГИБДД с требованием возобновить дело, на владельцев машины с требованием возместить ущерб, на Яндекс. Драйв с требованием предоставить данные клиента-лихача. Но принесет ли это результаты? Не говоря о том, сколько времени будет затрачено на судебные тяжбы.

Что делать, если вас «обидел» водитель на каршеринговом авто?

С учетом роста каршеринговых автомобилей на дорогах Татарстана, стоит обзавестись полезной памяткой, которая позволит вам точно знать, как действовать в случае, если ваш обидчик на дороге – водитель арендованной машины. Эксперты «За рулем» описали три возможных сценария:

1. Авто каршеринга совершило аварию и скрылось. Вы вызываете ГИБДД, оформляете аварию, делаете звонок в каршеринг. На начальном этапе можно будет даже по геолокации установить, где находится данное авто.

Если авария с каршерингом оформлена по европротоколу - все иначе. Такое запрещается правилами компаний каршеринга, но беспокоиться об этом должен тот, кто на каршеринговой машине. Вам, как потерпевшему, европротокола будет достаточно, чтобы обратиться в страховую.

2. Вы совершили аварию, и второй участник – водитель на каршеринговом авто. Оформление будет стандартным, но стоит приготовиться к массированной правовой атаке со стороны потерпевшего. Все юристы фирмы-каршеринга обрушатся на вас, чтобы «вытрясти» из ситуации побольше денег. Смотрите, какие повреждения они указывают, если что, обращайтесь в независимую экспертизу.

3. Если нет данных полиса (как в случае с Даниилом), причина может крыться также в том, что полис оформили до постановки машины на учет. Тут важно наладить личный контакт с фирмой-каршерингом и постараться выяснить все лично.

Опытные водители рекомендуют простое правило: если видите на дороге машину каршеринга, куда проще пропустить ее, чем потом годами судиться. Предотвратите аварию любой ценой, даже если это в чем-то ущемляет ваше самолюбие.