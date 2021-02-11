Казанцы в социальных сетях с ностальгией вспомнили маршрутки, которые ездили по городу до 2007 года. Под опубликованной фотографией, судя по всему, не из Казани, десятки горожан вспомнили, как была устроена транспортная система в те годы.

На самом снимке изображены так называемые "ВИП-места" - два сидения, развернутые "лицом" к остальному салону. Казанцы вспомнили о том, насколько "комфортно" было ездить в "Газельках".

"Когда на этих местах сидишь , все остальные пассажиры на тебя пялятся ))"

"Все остальные через тебя за проезд передают"

"ВИП места были спереди, рядом с водителем"

"Это точно! И ты едешь впереди, высунув руку, думая, как ты крут"

"Это был ад, как и пазики"

"Как в консервной банке ага! особенно в пробке стоять найс"

"А если у тебя рост еще 190, то вообще пипец было"

"С таким ростом везде проблема, я 170 см, а колени уже упираются то туда то сюда", - вспоминают горожане казанский транспорт 14-летней давности.

Горожане также обсудили особенности "обслуживания" в маршрутках и даже выяснили, что оно в те годы было лучше, а стоил проезд 7-10 рублей.

"Да и боролись за каждого пассажира на остановке"

"Зато сейчас, автобусы мимо остановок проезжают, и клали они на пассажиров )"

"Помню, кондукторша орала на всю глотку, озвучивая все остановки. Как потерпевшая. Это были бешеные маршрутки", - делятся мнением горожане.

Напомним, что тотальные перемены в системе транспорта в Казани произошли, когда в 2007 году Ильсур Метшин в начале карьеры мэра города запретил все маршрутки и вывел на дороги автобусы. О том, как все происходило и чего он боялся, Метшин рассказал в интервью "Эху Москвы".

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