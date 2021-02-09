Тахографы, которыми все автобусы должны быть оборудованы с января 2022 года, приведут к усугублению проблемы с графиком транспорта. Об этом заявил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

По его словам, причиной тому может стать нехватка водителей. Тахограф должен будет контролировать длительность смены водителя, и после 8 отработанных часов он просто не сможет сесть за руль. Здесь на маршрут должен выйти сменщик, но его попросту не будет. Сейчас же водитель может отработать и не одну смену.

"Да, перевозчики не скрывают, водители автобусов сегодня перерабатывают. В отделах кадров автотранспортных предприятий 1209 открытых вакансий водителей и кондукторов", - отметил Темляков.

Проблема, по словам перевозчиков, в низкой оплате труда водителей и непрестижности этой работы. Темляков выразил мнение, что "любовь к профессии водителя нужно прививать со школьной скамьи", а на данный момент можно привлечь водителей из других регионов и повысить зарплату.

"Есть 11 месяцев, чтобы решить проблему. Введение с 1 января 2022 год тахографов может привести к тому, что автобусы в Казани будут ходить только до обеда, либо после обеда?", - подчеркнул он.

Читайте также:

В Ассоциации АТП Татарстана вступились за водителя автобуса, который ехал по встречной полосе