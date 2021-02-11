Жительница Казани в социальных сетях пожаловалась на равнодушие водителя одного из городских автобусов. По словам автора жалобы, из-за водителя она едва не пропустила транспорт.

"Сегодня утром на остановке Адмиралтейская, дождавшись автобуса №30, подошла к передней двери, а водитель не удосужился ее открыть. Даже после того, как я постучалась к нему, он проигнорировал. Пришлось бежать к задней двери, а то уехал бы. Откуда такое наплевательское отношение к людям? Некрасиво вынуждать пассажиров бегать от двери к двери в мороз и гололёд, при том, что транспорт приходится ждать по полчаса", - пишет женщина.

Мнения казанцев разделись: одни требуют наказать водителя, другие же считают, что женщина пожаловалась из-за мелочи.

"Они фильмы смотрят по ютюбу и на весь салон разговариваю. Никакого дресс-код и регламента нет", - недоволен водителями казанских автобусов мужчина.

"Вообще согласно инструкции передние двери это выход, а не вход. Может поэтому и не открыл", - защищает водителя другая женщина.

Напомним, недавно стало известно, что детей без билетов больше не будут высаживать из общественного транспорта.