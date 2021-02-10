В Казани произошло ДТП, которое никак не удивит местных жителей – столкнулись автобус и троллейбус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На остановке Гарифьянова столкнулись краснобус и троллейбус, будьте внимательны»,- написал очевидец в соцсетях.

В комментариях без насмешек не обошлось.

«Они как бараны на новые ворота – никто не уступает»

«Друг на друга готовы залезть»

«Ну началось!»

«Когда-нибудь это закончится серьезным ДТП».

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