В Казани предложили убрать кондукторов из общественного транспорта и заменить их терминалами самостоятельной оплаты. Такое предложение появилось на сайте "Народного контроля", автором инициативы выступил некий Дмитрий С.
"Кондукторы в общественном транспорте за день контактируют с огромным количеством людей, при этом отсутствуют санитарные удобства, позволяющие кондуктору постоянно дезинфицировать руки, они могут перезаражать всех", - мотивирует инициативу горожанин
Судя по статусу заявки, инициативу передана на рассмотрения в городской комитет по транспорту.
Читайте также:
В Казани столкнулись троллейбус и "краснобус".
Детей без билетов могут запрещать высаживать из общественного транспорта.
комментарии