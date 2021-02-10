В Казани предложили убрать кондукторов из общественного транспорта и заменить их терминалами самостоятельной оплаты. Такое предложение появилось на сайте "Народного контроля", автором инициативы выступил некий Дмитрий С.

"Кондукторы в общественном транспорте за день контактируют с огромным количеством людей, при этом отсутствуют санитарные удобства, позволяющие кондуктору постоянно дезинфицировать руки, они могут перезаражать всех", - мотивирует инициативу горожанин

Судя по статусу заявки, инициативу передана на рассмотрения в городской комитет по транспорту.

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