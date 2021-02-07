46-летняя жительница города Миасс Челябинской области позвонила в полицию и сообщила о том, что ее изнасиловал конь. Инцидент произошел 3 февраля. Фото рапорта, где говорилось о звонке жительницы Миасса, попало в соцсети. В региональном главке провели служебную проверку после данного инцидента.

Выяснилось, что в момент звонка женщина была пьяна и вместо того, чтобы назвать данные предполагаемого насильника, прокричала, что ее изнасиловал "этот конь". Как оказалось, даму никто не насиловал. Сотрудника ОМВД, которые опубликовал данный рапорт, уволили из органов, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает "ФАН".

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