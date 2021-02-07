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Пьяная женщина обвинила коня в изнасиловании

07.02.2021, 21:30 251 3 prokazan.ru

46-летняя жительница города Миасс Челябинской области позвонила в полицию и сообщила о том, что ее изнасиловал конь. Инцидент произошел 3 февраля. Фото рапорта, где говорилось о звонке жительницы Миасса, попало в соцсети. В региональном главке провели служебную проверку после данного инцидента.

Выяснилось, что в момент звонка женщина была пьяна и вместо того, чтобы назвать данные предполагаемого насильника, прокричала, что ее изнасиловал "этот конь". Как оказалось, даму никто не насиловал. Сотрудника ОМВД, которые опубликовал данный рапорт, уволили из органов, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает "ФАН". 

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комментарии

Горожанин
0
07 февраля 2021
21:47
Если б я имел коня это был бы номер, если б конь имел меня я б наверно помер
Димас люблю пивас
0
07 февраля 2021
21:58
Ага гуляет по руси, как императрица, потом плачется, что его кони изнасиловали.
Обыватель
0
07 февраля 2021
22:02
Я Хаматжона иногда ласково называю мой жеребец! Он бывает так страстен, что закрыв глаза, можно представить на его месте моего кумира Лешеньку
Герцог
0
07 февраля 2021
22:08
Ага, он известный кремлебот, его день каждый конь имёт. Вспахать как следует не может, возможно зарпавдунец поможет.
В ответ на комментарий пользователя
Ага гуляет по руси, как императрица, потом плачется, что его кони изнасиловали.
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