После жестокого убийства 47-летней учительницы математики в Воронеже, следователи возбудили уголовное дело. Женщина работала в школе с углубленным изучением математики и физики.

По предварительным данным, около 8 вечера она возвращалась домой. В это время разговаривала по телефону с коллегой, в какой-то момент закричала «Меня убивают» и связь пропала. Злоумышленник напал на нее сзади и нанес не менее 10 ударов ножом. Как отмечают следователи, у женщины пропала сумка и телефон. Возможно, именно ограбление стало причиной убийства. Об этом сообщает Рен ТВ.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». На данный момент правоохранители разыскивают преступника.

К другим новостям:

- Совсем не аппетитными обедами кормят детей в одной из казанских школ. Дети отправляют фото родителям, а родители в недоумении рассылают по соцсетям. Картина и правда не из приятных.

- А вот и первые жертвы ужасной погоды. ДТП произошло в Казани на улице П. Лумумбы. Водитель впечатался в столб.