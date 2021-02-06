В Новосибирске день рождения обернулся трагедией. Утонул двухлетний малыш. Это произошло 5 февраля вечером, семья приехала с Алтая на праздник к родственнику.

«Семья собралась в сауне, вместе с взрослыми были и дети. Там была не только парилка, но и бассейны с горками и аквапарк. При этом почти все гости были трезвые, вход в бассейн они подперли диваном, но один из малышей все-таки пошел к бассейну и упал. Его нашли уже мертвым, пытались сделать искусственное дыхание, но его спасти не удалось», - пишет КП-Новосибирск со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент проводится проверка по факту произошедшего. Правоохранители не исключают возбуждение уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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