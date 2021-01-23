В ВОЗ пояснили, с чем связан повышенный уровень смертности от новой "британской" версии коронавируса. Об этом передают РИА "Новости".

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, повышенный уровень смертности мутации ковида связан с перегруженной системой здравоохранения.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев. Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", - передает издание ее слова.

Прежде премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новая мутация COVID-19, начавшая свое распространение с Британии и уже после разлетевшаяся по Европе, на 30% более смертельна и до 70% более заразна. Именно поэтому сейчас не идет речи о снятии локдауна, ведь "больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов"

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