В Казани девятый месяц ищут родственников 83-летней пенсионерки Даутовой Фариды Абдуловны, которая с мая находится в медицинском учреждении. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" Республики Татарстан.

Известно, что пенсионерку нашли в халате и поместили в больницу еще весной прошлого года, а именно 5 мая. С тех пор она не покидала стен заведения. Волонтеры передают основные приметы бабушки для опознавания: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Если кто-то узнал женщину, просьба связаться с инфоргом поиска Альбиной Айтбаевой по телефону 89872898479.



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