Пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации прививкой от коронавируса Pfizer. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на Швейцарский фармакологический институт.

Все пациенты относились к старшей возрастной категории от 84 до 92 лет. Кроме них, еще у 42 человек были обнаружены нежелательные симптомы в легко форме и у 16 - в "серьезной.

"По состоянию на 21 января Swissmedic получило в общей сложности 42 заявления о предположительно нежелательных эффектах первых прививок вакцин от COVID-19, разрешенных в Швейцарии. Большинство этих уведомлений (26, или 62%) касаются "легких реакций, о которых сообщалось во время клинических испытаний". К "серьезным" относятся остальные 16 случаев (32%), пять из которых "имеют отношение к развитию ситуации с летальным исходом", - передает издание сообщение из Европы.

Подтвердить, что именно вакцина стала причиной гибели пяти граждан пока точно невозможно, однако "имела место близость по времени между введением вакцины и смертью".

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