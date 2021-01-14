В социальных сетях казанцы пожаловались на автобус, который вчера, 13 января, в сильный мороз ехал с открытой дверью.

"Вот так мы сегодня ехали в 37 автобусе в -32. Осталось только пассажирам по мороженке раздать. 2 раза попросила закрыть. Как взяла камеру, сразу закрыли. Вышла из автобуса, снова поехали с проветриванием", - написала жительница города.

Одни горожане безусловно встали на сторону автора поста, а также вспомнили, что при всех проблемах с автобусами в Казани перевозчики предлагают поднять плату за проезд.

"Они хотят ещё поднять проезд . За что 35 рублей ??!!"

"На первом месте должен стоять вопрос о безопасности этого транспорта. Водитель должен убедиться что двери закрылись и только после этого начинать движение. Не закрывается, значит всех высаживают и едут в гараж. А кондуктор куда смотрел? Он должен первым бить тревогу и сообщить водителя о неисправности!"

"Сколько езжу на автобусах,у них постоянно такая проблема. Зимой с открытой дверью,летом с включенной печкой))"

"При мне так один пассажир чуть не вылетел. Спиной стоял и не увидел. Удержали", - делятся казанцы.

Другие встали на сторону водителя автобуса, предположив, то он мог забыть закрыть дверь или имела место техническая неисправность.

"Может что-то не сработало, А вам быстрее снимать и выкладывать. Подойди к водителю попроси закрыть"



"Вам что-то не нравится, тогда ездите на машине, и когда автобус не прогреваешь нормально, то такое случается - то дверь не откроется то не закроется. Сами бы поработали в -34 поняли бы", - комментируют горожане.

Официальные комментарии Ассоциация АТП РТ по поводу данной публикации в своих соцсетях не размещала.

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