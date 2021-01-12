Перевозчики Казани обратились в ассоциацию АПТ Татарстана с просьбой увеличить стоимость проезда. Об этом сообщил председатель предприятия Сергей Темляков.

«Все перевозчики закончили год с убытками, было зафиксировано падение пассажиропотока. При этом нет субсидирования, а в других городах, где тариф на проезд в автобусе регулируемый, убытки покрывает государство. В Казани убытки не покрываются», - говорится в сообщении.

В связи с этим было обращение не за повышением тарифа, а для установления дифференцированного тарифа. Они попросили установить разницу между наличным и безналичным способом оплаты.

«Перевозчики попросили установить оплату проезда за наличный расчет - 35 рублей. Для того, чтобы увеличить прозрачность платежей и максимально исключить наличный оборот денег при оплате проезда», - сообщается в АПТ.