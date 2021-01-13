Казалось бы только начало года, а уже чего только не произошло за эти две недели января. Больше всего удивили троллейбусы, видимо они решили поддержать трамваи и автобусы, которые в прошлом году полыхали один за другим.

13 января на улице Декабристов 160 загорелся троллейбус. Как сообщают очевидцы, горели колодки у троллейбуса. Прибывшие пожарные их потушили, как положено водой. Но, учитывая, что на улице -30 градусов, теперь на этом участке настоящий каток.

В комментариях пошутили, что именно так и должен был начаться 2021 год.

«Вот и 21 год наступил...»

«Ну все теперь и троллейбусы тоже в теме».

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