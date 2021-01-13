На пресс-конференции представители больниц рассказали, сколько случаев обморожения и переохлаждения произошло за последние сутки в Татарстане.

«Видимо сыграла свою роль погода и в данный момент наша бригада транспортирует ребенка в крайне тяжелом состоянии, с обморожением. Годовалый ребенок, он получил очень сильное обморожение. Второй ребенок еще находится в Алексеевской ЦРБ, у него состояние средней тяжести, небольшое обморожение кисти», - рассказал детский хирург хирургического отделения №2 ДРКБ Владимир Линьков.

Всего за сутки в Казани поступило три обращения по поводу переохлаждения. Все взрослые, после оказания помощи их отпустили домой. С обморожением в больницы обратились три человека, двое взрослых госпитализированы, один подросток отпущен домой.

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