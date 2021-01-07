Врачи ДРКБ боролись за жизнь маленькой пациентки 67 долгих дней. Об этом они рассказали на официальном аккаунте больницы в Инстаграм.

"Три года назад Эмилия поступила к нам из инфекционной больницы в крайне тяжёлом состоянии и сразу же была госпитализирована в отделение реанимации с признаками вирусной инфекции, осложнённой развитием двухсторонним пневмотораксом и пневмомедиастинумом. Ребёнка перевели на искусственную вентиляцию легких, а по результатам компьютерной томографии мы увидели, что - оба легких представляют собой просто воздушные полости. Выполненное дренирование средостения и плевральных полостей не дало ожидаемого эффекта, мы всё ещё не могли обеспечить насыщение кислородом кровь ребёнка", - рассказал врач-хирург Михаил Поспелов о начале болезни девочки.

Медики не отходили от девочки круглые сутки, пытаясь стабилизировать состояние. Необходимого оборудования в клинике тогда не было, транспортировка была невозможна из-за тяжелого состояния пациентки, поэтому ее жизнь полностью зависела от навыков врачей. Состояние постепенно ухудшалось, последние силы организма уходили на сердцебиение.

"Мы разговаривали с родителями, обговаривали возможные ситуации. Они нам доверяли. Девочка очень хотела жить, она настоящий боец. И фортуна улыбнулась ей", - вспоминает Поспелов.

Он рассказывает, что, когда медики уже хотели перевести аппараты на поддерживающий режим, они столкнулись с чудом - ребёнок начал поправляться. Спустя 2 дня Эмилию перевели на самостоятельное дыхание, а затем и в отделение. Через неделю девочку выписали домой.

Сейчас Эмилия здорова, однако врачи все равно поддерживают с её родителями связь. В этом году девочка закончит первый класс.

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