Ученые из Германиии обнаружили способ снизить смертность от коронавируса для людей, страдающих высоким давлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования научного издания Spektrum.

Известно, что для снижения опасности протекающего ковида необходимо принимать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). К такому выводу пришли ученые, проведя исследование. Они взяли мазки из носоглотки у 32 больных коронавирусом и у 16 здоровых.

"Выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением иммунные клетки уже воспалялись до заражения коронавирусом, а после инфицирования у них чаще происходила чрезмерная иммунная реакция при более тяжелом течении болезни", - передает издание слова врача-кардиолога Ульфа Ландмессера, участвующего в проекте.

Он также отмечает, что риск для жизни у людей с высоким давлением, но принимающих ингибиторы АПФ, был на уровне с людьми без сердечно-сосудистых заболеваний. Без приема этих лекарств опасность возрастала в четыре раза.

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