Скопления людей в поликлиниках Татарстана связаны с графиком работы врачей в новогодние праздники. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, нужно понимать, что медики тоже должны отдыхать, особенно после того, что им пришлось перенести в прошлом году.

"Все дни разделены по функционалу. Все поликлиники работают ежедневно, в какие-то дни выводится полный набор персонала, включая специалистов узкого профиля. На протяжении всего времени мы не останавливаем работу амбулаторных "ковидных" бригад", - рассказал Жаворонков.

Также он подчеркнул, что в случае действительной задержки в приеме граждан министерство готово разбираться в каждом таком факте.

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