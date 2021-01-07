В Казани видеоблогер выпустил новый мультик в стиле GTA. На этот раз главным героем в нем стал сам президент. По сюжету из его кабинета была украдена елка, миссией же героя является ее возвращение, а также "разборка" с вором.

"Алло, это Татарский Сиджей? Кто-то у меня елку с кабинета украл. Разберись-ка с этим", - приказывает голос в стиле Рустама Минниханова герою игры.

Стоит отметить, что со своей задачей он прекрасно справился. Вор убит, елка отнесена к Дому Правительства на площади Свободы. В конце звучит финальная музыка, обычно оглашающая удачное завершение дела.

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