Очередное странное развлечение засняли в Казани: мужчина катался, стоя на ногах, держась за автомобиль.

Видеозапись появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как машина с человеком делает несколько кругов, после чего тот падает в сторону. Пострадал ли мужчина в результате, неизвестно.

Ранее в соцсетях казанцы неоднократно публиковали видеозаписи, на которых допускали нарушения ПДД, и большинство водителей в итоге были найдены и наказаны Госавтоинспекцией. Например, в декабре 2020 года 19-летний "дрифтер" получил штраф за опасную езду по городу, "мажор" на "Кадиллаке" за гонки по Казани отправился под арест на новогодние праздники, водитель, который катал пассажира на надувном матрасе, также не остался безнаказанным.