После нелегкого 2020 года казанцы, как и жители всей России, надеются на улучшения в 2021 году. Однако внимание горожан привлек арт-объект на набережной Казанки. В слове Казань здесь упала буква "А", таким образом, оставив слово казнь.

"Нужно быстренько поднять! Нехорошо новый год начинать с плохих слов!"

"А и Б сидели на трубе (в Казани это набережная) А упало (мы это видим), Б пропало (скоро и другие сопрут) Что осталось на трубе? (Что будет на набережной в Казани?) ОТВЕТ: Не какой И и не будет, всё сопрут, останется только светлая память! (Надеюсь хоть с улыбкой будем вспоминать этот КАЗУС)"

"Это не постер на новый год?"

"Спойлер к 2021 году"

"Неужели пророчество...", - иронизируют пользователи соцсетей.

А для тех, кто еще планирует сходить погулять на набережной и по другим паркам и общественным пространствам Казани, синоптики дали прогноз погоды до конца новогодних каникул.