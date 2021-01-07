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Фото vk.com/rainingman

«Неужели пророчество?»: на набережной в слове Казань упала буква, горожане обсуждают ситуацию

07.01.2021, 00:01 12 0 prokazan.ru

После нелегкого 2020 года казанцы, как и жители всей России, надеются на улучшения в 2021 году. Однако внимание горожан привлек арт-объект на набережной Казанки. В слове Казань здесь упала буква "А", таким образом, оставив слово казнь.

"Нужно быстренько поднять! Нехорошо новый год начинать с плохих слов!"
"А и Б сидели на трубе (в Казани это набережная) А упало (мы это видим), Б пропало (скоро и другие сопрут) Что осталось на трубе? (Что будет на набережной в Казани?) ОТВЕТ: Не какой И и не будет, всё сопрут, останется только светлая память! (Надеюсь хоть с улыбкой будем вспоминать этот КАЗУС)"
"Это не постер на новый год?"
"Спойлер к 2021 году"
"Неужели пророчество...", - иронизируют пользователи соцсетей. 

А для тех, кто еще планирует сходить погулять на набережной и по другим паркам и общественным пространствам Казани, синоптики дали прогноз погоды до конца новогодних каникул. 

Казань
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