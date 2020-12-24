Проект реконструкции торгового центра "Кольцо" в Казани согласован на Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством Рустама Минниханова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана. Также радостной новостью поделился один из основателей архитектурного бюро, которое и занималось проектом.

"Сегодня мы, Архитектурное бюро HEADS Group, согласовали проект реконструкции ТРК Кольцо в городе Казань на межведомственной комиссии у Президента Республики Татарстан! Проекту быть! Ура! Спасибо главному архитектору города Ильсияр Тухватуллиной за оказанное доверие и поддержку нашему молодому бюро!", - написал в своих соцсетях Арсен Хаиров.

Впервые проект представили в октябре 2019 года, позже его дорабатывали показали Рустаму Минниханову уже этим летом. Теперь проект согласован с учетом всех доработок.

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