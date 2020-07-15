Рустаму Минниханову показали проект реконструкции торгового центра "Кольцо" в Казани.

Итоги конкурса проектов были подведены в октябре 2019 года, тогда победила московская компания Heads Group", но концепцию было поручено доработать. Сейчас президенту РТ представили доработанный с учетом замечаний вариант. В целом глава республики проект одобрил, но отметил, что жителям города очень важен внешний вид объекта и поручил показать ему окончательную и полную презентацию до начала работ.

Проект подразумевает, что на крыше ТЦ появятся кафе и зоны отдыха, будет расширена парковка за счет подземных парковочных мест. Ранее также предполагалась ликвидация подземного перехода, но позже от этой идеи отказались.

Напомним, что вариант, представленный в октябре, вызвал у горожан бурную реакцию: тогда из-за ажурной сетки, которой предполагалось "накрыть" фасад, его прозвали "терка" и "сетка-рабица".