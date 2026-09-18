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Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в экологической акции в Республике Татарстан

Служба новостей Автор статьи
Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» выступили ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» выступили соорганизаторами экологической акции регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан по очистке берега реки Казанки. Субботник прошел при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В уборке живописного пляжа в самом сердце Казани приняли участие работники предприятия и члены их семей. Акция состоялась в рамках корпоративного экологического проекта «Чистый поток – чистая страна», который реализуется компанией на протяжении 2026 года.

Мероприятие объединило нефтепроводчиков, городских студентов, школьников, а также их руководителей. Результат – 60 мешков мусора на небольшом пляже. Акцию поддержали дайверы Подводного научно-исследовательского отряда, очистив от мусора дно реки. В погружениях приняла участие и сотрудница «Транснефть – Прикамье».

Помимо участия в совместной уборке волонтеры «Транснефть – Прикамье» подготовили просветительскую программу для юннатов г. Казани. Ребята прошли тематические экостанции, где проверили и пополнили свои знания об окружающей среде, ознакомились с работой экоаналитической лаборатории и получили паспорта экологов. Кроме того, ребята сделали вклад в развитие культуры раздельного сбора отходов – сдали 26 кг крышек от пластиковых бутылок, собранных как в ходе субботника, так и ранее волонтерами «Транснефть – Прикамье».

Переработанные пластиковые крышки идут на изготовление теннисных столов, которые затем устанавливаются в различных общественных пространствах Казани.

Справочно
АО «Транснефть – Прикамье» уделяет большое внимание охране окружающей среды, регулярно поддерживая экологические акции в регионах ведения производственной деятельности.
На протяжении 2026 года предприятие реализует корпоративный волонтерский проект «Чистый поток – чистая страна». Инициатива направлена на создание возможностей для работников, членов их семей, жителей регионов присутствия предприятия для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик. Включает в себя природоохранные проекты, добровольческие инициативы по поддержанию благоприятной окружающей среды и сохранению биоразнообразия, участие в экологических акциях.

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