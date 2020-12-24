Жители казанского микрорайона "Солнечный город" в очередной раз бьют тревогу: строительная компания "АК БАРС Дом" продолжает плотную застройку жилого комплекса, возводя многоэтажку за многоэтажкой. При этом инфраструктура здесь едва выдерживает нужды самих жильцов. На тысячи квартир по обе стороны от Большого Казанского кольца - одна школа в пешей доступности и один детский сад, нет больницы, кризисная ситуация с парковочными местами и загруженностью дорог. Кроме того, жильцы возмущаются, что здесь отсутствует не то чтобы банк, а элементарно - банкомат.

"Живем как в коробке", - рассказывает женщина корреспонденту ProKazan.ru, пытаясь пробраться между рядами грузовых машин и строительных материалов.

Чуть дальше, возле 6 дома, можно увидеть еще четыре высотки, строительство которых идет полным ходом.

О том, каково станет жить с новым потоком людей в этом тесном и неудобном клочке Казани и что говорят об этом в исполкоме города, читайте в материале ProKazan.ru.

"Каменное гетто": собрания предыдущих лет

"Каменное гетто" - так теперь называют этот район сами жители. За несколько лет изначальный генеральный план ЖК "Солнечный город" изменился в сторону "больше жилья, меньше инфраструктуры": на участке, где по плану должны были быть торговый центр и парк, а рядом школа и садик, полным ходом идет строительство ЖК "Солнечный город Супер", на единственном оставшемся нетронутым пустыре рядом с 10-ым домом собираются возвести очередную многоэтажку, площадка между домами 7 и 11 обнесена забором, и жители с тревогой ожидают начала строительства трехэтажного торгово-офисного центра.

С компанией-застройщиком и властями жители сражаются не первый год. В 2019 году инициативная группа дома на Баки Урманче, 6 уже выступала против строительства соседних домов. Тогда свыше сотни недовольных жильцов пришли на уличное собрание и высказали свои претензии.

"В 2019 году я сама лично проводила собрания, собирала весь "Солнечный город". Я ходила по всем домам, приклеивала на каждом доме объявления, и мне было не лень, - рассказывает Регина, жительница 6-го дома. - Пришли сотни люди! Вся площадка перед домом была забита жителями. Я такое количество видела раньше только на Сабантуе или на каких-то торжественных праздниках в городе. Тогда еще только рыли котлованы. Мы просили выйти с нами на связь директора строительной компании "АК БАРС Дом". Умоляли, чтобы он пришел к нам просто по-человечески. Хотели спросить, как нам дальше жить. С какой целью они строят эти дома, если здесь нет для них школы? В итоге меня ткнули носом в слушание 2016 года, о котором никто не знал и я, в том числе. На это слушание, говорят, пришло всего два человека, которые выступили за строительство, и как итог - сегодня дома уже почти построены. Все наши сборы, все наши обращения - все пролетело мимо".

"Не имели права отказать, но все равно отказали": нехватка школьных мест

Жители рассказывают, что в микрорайоне очень плохая инфраструктура. Так, например, здесь только одна школа, попасть в которую еще нужно суметь.

"На весь этот район, а в каждом доме тут около 1000 квартир, у нас одна единственная школа - лицей №35, - возмущается Регина, многодетная мама, лично столкнувшаяся с дефицитом мест. - Каково стоило мне жить на Баки Урманче 6, быть прописанной по этому адресу, ходить в садик при этой школе, ходить на все платные подготовительные курсы при этой школе, быть многодетной матерью и узнать за день до начала учебы, что места для моего ребенка здесь нет?! Мой сын не попал бы в эту школу, если бы я не обошла несколько инстанций. И мы ведь говорим обо мне как о многодетной матери, а что до семей, где только один ребенок? Я была честно поражена, буквально ревела! Мне было обидно, что ни по каким критериям мне не имели права отказать, но все равно отказали".

Как говорят жители, в этой школе все классы сильно переполнены. О нехватке мест корреспонденту ProKazan.ru говорят и в исполкоме города.

"Сегодня на указанной территории действительно есть острая потребность в школьных местах. В зоне пешеходной доступности от жилого микрорайона "Солнечный город" на пересечении улиц Р. Гареева и Уныш проектной документацией было предусмотрено размещение двух школ, каждая на 1224 места. Одна из школ введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Сейчас решается вопрос о строительстве второй школы", - комментируют ситуацию в ведомстве.

Жильцов это обещание не успокаивает. Новые дома начнут заселяться уже в следующем году, а значит и нагрузка на школу значительно увеличится. Мамы тех детей, которые выпускаются из садика в 2021-ом, заранее опасаются сентябрьской "дележки" мест.

"Вторые и третьи дети у меня тоже записаны в этот садик. Пока в планах не было переезжать, ждем заселения этих домов. Если ничего не изменится, нам придется переехать, потому что с такой структурой жить здесь станет невозможно", - делится Регина.

Быстрого строительства образовательных учреждений ждать действительно не стоит. Как поясняют в исполкоме, для школы пока нет земли. Видимо, ее хватает только на очередные прибыльные проекты жилых домов, но не бесплатную инфраструктуру.

"По федеральным стандартам площадь территории под школу должна составлять порядка 30 000 кв.м. В самом микрорайоне "Солнечный город" свободных земельных участков, удовлетворяющих потребности по площади для размещения типовой школы, не имеется. В связи с этим в настоящее время осуществляется поиск возможности размещения школы вблизи данной территории. В частности, рассматривается вопрос строительства нетиповой школы в районе ЖК "Соловьиная роща", - говорят о возможных вариантах власти города.

"Все надо ехать куда-то, тяжело уже": больницы, банкоматы

Помимо школ, острым вопросом в "Солнечном городе" стало отсутствие больниц и банкоматов.

"Больниц вообще здесь нет, - рассказывает житель 6-го дома Валерий. - Ближайшая находится в Карбышево. Все не в пешей доступности. И самое главное, говорю как старик 80-летний, банка ни одного нет и даже банкомата. Все надо ехать куда-то, тяжело уже".

В исполкоме города сообщают, что пытаются решить вопрос с поликлиниками в "Солнечном городе", однако сроки этого проекта вновь не известны.

"В качестве временной меры, застройщиком предусмотрены помещения под поликлинику для взрослых (ул. Г.Ахунова, 16а) и для детей (ул. Б.Урманче, 5), - сообщают в ведомстве. - В настоящее время ведутся подготовительные работы для их открытия. Для строительства поликлиники рассматриваются земельные участки на территории ЖК "Волжские просторы" (2-я очередь освоения) или на территории Фермы-2".

Однако не только больницы, но и парковочные места беспокоят жителей микрорайона. Казанцы порой сами не знают, как выехать из ЖК, машинам экстренных служб и такси добраться еще более проблематично.

"Парковки как таковой здесь нет, - рассказывают они и показывают корреспонденту единственный пригодный для стоянки машин клочок земли возле 10 дома, а также машины, стоящие рядами на тротуарах во внутренних дворах. - Пожарная машина, скорая помощь при таком количестве машин здесь точно не поедет, а подземная парковка просто по высоте не пустит! Мы не в безопасности, вот что чувствуем. К тому же сама подземная парковка не сдана в эксплуатацию, сейчас и вовсе - закрыта на ремонт. На каких условиях этот ремонт - неизвестно, сроки - тоже неизвестны. И плевали они, что люди там купили себе места - от 300 до 700 тысяч".

"Это не только аморально, но и незаконно"

Несмотря на то, что список проблем в микрорайоне довольно обширен и вызывает всеобщее недовольство, внутри домов жители сумели сплотиться.

"У нас реально дружный дом, - рассказывают между делом жители 6-го дома. - Мы каждый год придумываем что-то новое к Новому году. В этом решили, что сделаем праздник для себя, для своих жителей, а еще купили салют. Мы очень дружные в плане помощи. Кто-то проткнул колесо - мы обязательно придем на помощь".

И приходят. Замерзшему корреспонденту они предлагают чай и гостеприимство, а также длинный рассказ пенсионера Валеры о первых годах войны, о работе "шестеркой" на главарей в районах около озера Черный Кабан и еще массу интересных историй.

И хотя споры с застройщиком тянутся уже несколько лет, жильцы не опускают руки. Недавно они написали коллективное обращение к властям и в Генпрокуратуру, требуя остановить бесконтрольную застройку и восстановить инфраструктуру для микрорайона.

"Жители ЖК "Солнечный город" в очередной раз обращаются к городским властям с просьбой как можно скорее остановить перенаселение - запретить уплотнительные застройки, решить проблему нехватки объектов социальной инфраструктуры, а также создать благоустроенную, комфортную среду и качественную дорожную инфраструктуру в микрорайоне, - пишут они в посте, распространенном по всем социальным сетям. - Это не только аморально, но и незаконно. Строительство новых высотных "человейников" в микрорайоне просто недопустимо!"

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