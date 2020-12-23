Участник группы АК-47 Витя АК в своем "Инстаграм" выложил фотографии из Казани. Он снялся сидя на шлагбауме у театра кукол "Экият" и в аэропорту, где танцевал с костылями в руках. "Кукла в театре" - озаглавил он снимок.
"Братан заезжай на павлюхина"
"Куда приходить потусить?"
"Тебя даже шлагбаум пластиковый вывозит"
"Четкий кадр", - комментируют подписчики.
Также подписчики в комментариях очень просили артиста встретиться с ними в городе, однако пользователи сообщили, что исполнитель уже улетел, а концерт в Казани состоялся накануне.
Читайте также:
Тарасов в своем "Инстаграм" похвалил Путина и получил порцию сарказма от россиян
комментарии