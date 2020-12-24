Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем: по его словам, работа в последний день года, "мягко говоря, своеобразная".

"Отдыхать не работать - одним праздником больше, одним меньше. Но 31-го уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется. Следует это поддержать", - заявил президент на заседании в Госсовете и рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря в регионах выходным днем.

Перед этим с такой инициативой выступил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. На это пожаловался председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что его партия предлагает сделать 31 декабря выходным уже на протяжении 10 лет, но предложение поддержали только тогда, когда с аналогичной инициативой выступила "Единая Россия".

Путин в ответ призвал Владимира Вольфовича не обижаться: по словам президента, нужно только радоваться, что идеи ЛДПР находят отражение в предложениях коллег.

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